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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بأمن إسرائيل

الخميس 28/يناير/2021 - 09:39 ص
انتوني بلينكن
انتوني بلينكن
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سمر صالح
أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

 
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، الخميس، أن بلينكن أكد في محادثته مع أشكنازي، التزام بلاده بأمن إسرائيل، ومواصلة العمل لدفع عملية السلام بالمنطقة.

 
ووفقا للصحيفة، أكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، =ضرورة العمل للتقدم في اتفاقيات أبراهام، للسلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

 
وبحسب "معاريف"، أشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الوزيرين اتفقا على الاستمرار في التعاون بين البلدين، لدفع عملية السلام إلى الأمام.
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