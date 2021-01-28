أخطاء طبية تتسبب فى أزمات صحية للفنانين.. شلل عضلى لـ بسمة وهبة.. وأزمة عصبية لـ فيفى عبده.. ووفاة سعاد نصر.. وعاهة مستديمة لـ عبير الشرقاوى

خطأ طبى تسبب فى شلل عضلى لـ بسمة وهبة

حقنة تتسبب فى أزمة عصبية لـ فيفى عبده









أثارت الإعلامية بسمة وهبة حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها عن تعرضها إلى الإصابة بشلل عضلى بسبب خطأ طبى، وهو الأمر الذى تكرر فى الفترة الأخيرة مع عدد من المبدعين، وكان سببا أيضا فى إنهاء حياتهم فى بعض الحالات.











نرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين كانوا ضحايا للأخطاء الطبية.











بسمة وهبة



أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بشلل عضلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه، أثناء إجرائها بوتوكس وفيلر، فحقنة خطأ أدت إلى الشلل.









وتقول في الفيديو إنها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها، وأثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.











وتضيف أنه بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي وأدوية لم تشعر بأى تحسن وعادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة وقامت بالكشف مرة أخرى عليها واكتشفت أنها قامت بعمليات بوتوكس وفيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن.









وأعربت عن عدم رغبتها فى الإفصاح عن الأسماء الأطباء المذنبين والمركز التجميلي، ووجهت رسالة لهم بأن يكونوا حريصين أثناء عملهم لأن مناطق الوجه حساسة وأي غلطة تؤدى إلى كوارث.









فيفى عبده



كشفت الفنانة فيفى عبده تطورات حالتها الصحية، من خلال مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تطمئن من خلاله جمهورها على صحتها.









وقالت فيفى عبده، فى الـ"لايف": "كنت أعانى من أزمة فى الأعصاب بسبب خطأ طبى، حيث تم وضع حقنة لى بطريق الخطأ؛ وتسببت فى دخولى بأزمة صحية شديدة".









وأضافت فيفى: "أنا حاليا بصحة جيدة، واستعدت كثيرا من صحتي، وأتمنى أن أعود إلى كامل صحتي وسأخرج إلى جمهورى الحبيب من خلال مقطع فيديو راقص جديد لي".











سعاد نصر



وكان أيضا هناك عدد من الفنانين الذين تعرضوا إلى خطأ طبى تسبب فى إنهاء حياتهم، ولعل من أبرزهم الفنان سعاد نصر والتى دخلت في غيبوبة عام 2006 استمرت عاما كاملا، بسبب جرعة مخدر خاطئة، تمهيدًا لإجراء عملية شفط للدهون، وتوفيت على أثرها في الخامس من يناير عام 2007 عن عمر ناهز 54 عامًا.









ورفض مستشفى "عين الشمس التخصصي" التي تم إجراء العملية فيه إصدار أي تقارير طبية عن حالة الفنانة الراحلة، وتمت مقاضاة طبيب التخدير، وحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مراعاة لكون الحادث هو الأول من نوعها في سجله المهنى، ومكانته العلمية وعدم اختلاطه بالمجرمين، وأشارت المحكمة إلى أنه يكفيه ما لاقاه طوال فترة المحاكمة.









عبير الشرقاوى



الأخطاء الطبية كذلك تركت عند بعض الفنانات عاهات مستديمة، ومنهن الفنانة عبير الشرقاوي، حيث تسبب خضوعها لعملية التجميل فى إصابتها بالعصب الزندي عند مستوى المرفق الأيسر، مما أدى إلى وجود تغييرات ضمورية تشمل الكلى الصغرى، وأنسجة كف اليد اليسرى، وإعاقة في نهاية حركة ثني أصبع الخنصر باليد اليسرى عند مستوى المفصل السلامي المشطي.







