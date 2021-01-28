للنهوض بمحصول القمح.. زراعة الشرقية تنفذ مدرسة حقلية بمنيا القمح

أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية تم تنفيذ مدرسة حقلية بناحية الجديدة بمركز ومدينة منيا القمح في وجود الدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للقمح بالشرقية والدكتور سعيد ضاحي محمد من مركز بحوث الحشائش والمهندس وليد الشوادفي أخصائي القمح بالشرقية وعدد من أخصائي القمح والمرشدين ومزارعى القمح بمركز منيا القمح.





وأضاف المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير الإرشاد بالشرقية، غانه تم الحديث عن أهم الأصناف الموصي بها في وجه بحري وكذلك اهم طرق الزراعة للقمح وبالأخص الزراعة علي مصاطب وأهميتها لزيادة محصول القمح والتوفير في كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة عن الطرق الأخري وتم التحدث عن أهم الحشائش التي تصيب محصول القمح سواء كانت عريضة الاوراق أو ضيقة الأوراق وطرق المكافحة لها.





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استمرار أعمال تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا في الشرقية





وعلي جانب أخر، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه في إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، جاري متابعة تطعيم الفرق الطبية بمستشفي فاقوس النموذجي، بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩،بمبني العزل بالمستشفي، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ علي جميع المواطنين بدءًا من خط الدفاع الأول من كتائب الجيش الأبيض في مواجهة كوفيد ١٩، والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا، مجانًا وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





كما قام وكيل الوزارة بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، والتأكد من إنتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية، والتأكد من تقديم العلاج لمرضي كوفيد١٩، وفقًا للبروتوكول الجديد المقرر من وزارة الصحة المصرية.





يذكر أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من دولة الصيني، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف علي جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.