استمرار أعمال تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا في الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، جار متابعة تطعيم الفرق الطبية بمستشفي فاقوس النموذجي، بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩،بمبني العزل بالمستشفي، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ علي جميع المواطنين بدءًا من خط الدفاع الأول من كتائب الجيش الأبيض في مواجهة كوفيد ١٩، والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا، مجانًا وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





كما قام وكيل الوزارة بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، والتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية، والتأكد من تقديم العلاج لمرضي كوفيد١٩، وفقًا للبروتوكول الجديد المقرر من وزارة الصحة المصرية.





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يذكر أن لقاح فيروس كورونا والذي تم توفيره بمصر كأول دولة أفريقية من الدواء الصيني، وتم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، يتم أخذه في عضلة الكتف علي جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل علي موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.





وعلي جانب آخر فقد شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة علي المدفن الصحي غير المخصص للنفايات الطبية ببلبيس، يرافقه فريق مكون من مسئولة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومسئولي مكافحة العدوي، ومراقبي صحة البيئة، ومراقبة الأغذية بالمديرية، والذي تبين وجود كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة، وفور وصول الموقع قام وكيل الوزارة بالإتصال الهاتفي بمعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي وجه السيد المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتواجد بالمكان، وأمر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ علي صحة المواطنين، وتم إستدعاء الشرطة علي الفور، وإجراء الحصر المبدئي للنفايات الطبية الخطرة، والتي تقدر بأكثر من ١٥ طن نفايات من خارج المحافظة.





وقام رجال الشرطة بالقبض علي أحد المتواجدين، والذي إدعي بأنه المستأجر لأرض المدفن "محل الواقعة"، لتسليمه بقسم الشرطة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية، والعرض علي النيابة العامة، وتم تحرير المحضر رقم ٢٩٣٦ جنح ٢٠٢١ بقسم شرطة بلبيس.