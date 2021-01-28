مصرع فتاة وطفل وإصابة ٦ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

لقيت فتاة وطفل مصرعهما وأصيب 6 آخرون من أسرة واحدة، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام مدخل سنور اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم.









وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل سنور فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى ومرور لرفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين لفتاة وتدعى زينب محمد رمضان، 21 سنة، ومقيمة بمحافظة أسيوط، والطفل مروان مصطفى ربيع، عامين، وتم نقلهم وإيداعهم مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.









وتبين أن المصابين وهم جلال طلعت جلال، 23 سنة، مصابا بجرح قطعي بالرأس طوله ٥ سم وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد منير قرني، 43 سنة، وصبري محمد جاد الرب، 37 سنة، وهدى سيف الدولة محمد، 55 سنة، وطه طلعت جلال، 11 سنة، ومحمد رمضان حفني، 64 سنة، وجميعهم مصابون باشتباه ما بعد الارتجاج ومقيمون بمحافظة أسيوط.







