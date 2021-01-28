مجهولون يلقون مواد حارقه على وجه مدير مستشفى شهير وإصابته بحروق خطيرة

تكثف الأجهزه الأمنية بالغربية اليوم من جهودها لإلقاء القبض على شخصين مجهولين قاما بإلقاء ماء نار على وجه مدير مستشفى المنشاوي العام أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام وإصابته بحروق في الوجه .





كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل البلاغ وتبين قيام شخصين مجهولين بإلقاء مادة حارقة مياه نار على مدير مستشفى المنشاوي العام أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا ، وجرى نقلة الى مستشفى المنشاوي لإسعافه وتقديم أوجه الرعاية الطبية له .



