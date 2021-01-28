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أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يستقبل نظيره الأردني في بغداد

الخميس 28/يناير/2021 - 12:39 م
الكاظمي
الكاظمي
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أمينة الدسوقي
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في بغداد اليوم، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة".

وفى سياق آخر سمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، مظفر مصطفى عباس الجبوري سفيرا للعراق في الإمارات.

وقدم السفير مظفر الجبوري اول امس الثلاثاء الماضي اوراق اعتماده الى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.
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