أسباب وأعراض العنف الأسرى

قالت الدكتورة سالى الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن العنف الأسرى تعتبر ظاهرة نراها كثيرا تلك الفترة وخاصة فى أخر عشر سنوات، مشيرا إلى أن مفهومه معناه الإساءة النفسية والجسدية والجنسية واللفظية.





وأضافت "سالى" خلال حوارها ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العنف الأسري يعد عرض من أعراض المرض النفسي وليس مرض نفسي فى حد ذاته نتيجة إضطراب فى الشخصية.





وتابعت أن العنف الأسرى له أسباب عديدة، مثل إضطرابات المشاكل الزوجية أو عنف الأم للأبناء، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت فى عام 2005 أن هناك 35% من النساء يتعرضن للعنف المنزلى فى العالم.





وأكدت أن هناك أسباب نفسية ومجتمعية ووراثية خلقت للعنف الأسرى، متابعة أن سبب المشاكل النفسية لدى المراهقين هو العنف الأسرى من أحد الوالدين، ومنها اضطرابات ما بعد الصدمة والقلق والتوتر العام.





وأشار إلى أن سبب العنف هو وجود إضطراب ذهنى فى هذا الشخص، وبالتالي يرى كل شئ مغلوطة، فى حالة أنه مريض نفسي.