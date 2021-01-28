مصرع طفله صدمتها سيارة مجهولة فى الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها أثر صدم سيارة مجهولة لها أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بقرية الجلايلة التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية





وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول الطفلة حبيبة عبدالله أحمد محمد عام ونصف، ومقيمة طرف أسرتها بقرية "الجلايلة" دائرة المركز جثه هامدة - إدعاء حادث طريق).





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال عمها المدعو حسن أحمد محمد سليمان ٤٣ عاما سائق، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء لهو كريمة شقيقه أمام المنزل محل اقامتهم إصطدمت بها سيارة مجهوله (فر قائدها بها هاربا عقب الحادث) مما أدى إلى وفاتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأضاف أن والد المتوفاة يعلم بمدينة الأسكندرية ووالدتها بالعزل المنزلى "اشتباه كورونا".



