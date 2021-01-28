محافظ مطروح: دفع 30 % جدية التصالح لغير القادرين بالمرحلة الثانية

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس بمكتبه بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وعبد الرحمن الطباخ المنسق الميدانى لمؤسسة حياة كريمة بمطروح جهود مبادرة ( التصالح حياة ) ومشاركة مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للمساهمة فى دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية خاصة بقرى مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة".
واكد أن مطروح تضم 5 قرى بمبادرة حياة كريمة ورفع العبء عنهم ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية فى إطار الحماية الاجتماعية و دعم الفئات الأكثر إحتياجا مع الحرص على الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين المستحقين فى قري حياة كريمة بنطاق محافظة مطروح و تم دفع قيمة ٣٠ % جدية التصالح عن غير القادرين بالمرحلة الثانية لعدد ٤٢ أسرة منهم 29 أسرة بقرى سيدى شبيب وزاوية العوامة والحرابى بالضبعة و13 أسرة بقرية السلام بالحمام بمبلغ ٦٢٢٠٥ جنيه ، بينما كان عدد المستفيدين من المرحلة الأولى عدد 142 أسرة بقرية بهى الدين والمراقى بسيوة و22 أسرة بقرية أبو مزهود ببرانى بإجمالي عدد166 أسرة .
ووجه محافظ مطروح لرؤساء المدن بسرعة تجهيز ملفات الأسر الأكثر إحتياجا المستحقين لرفع العبئ عنهم فى دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء إستعدادا لإنطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة.
وأكد محافظ مطروح إستمرار جهود الدعم للأسر الأكثر إحتياجا فى كافة المجالات والقطاعات ورفع العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم.