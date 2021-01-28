ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح: دفع 30 % جدية التصالح لغير القادرين بالمرحلة الثانية

الخميس 28/يناير/2021 - 05:15 م
محافظ مطروح : دفع
محافظ مطروح : دفع ٣٠ % جدية التصالح لغير القادرين
Advertisements
أيمن محمود
ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اليوم الخميس بمكتبه بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وعبد الرحمن الطباخ المنسق الميدانى لمؤسسة حياة  كريمة بمطروح  جهود مبادرة  ( التصالح حياة ) ومشاركة مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للمساهمة فى دفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية خاصة بقرى مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة".


واكد أن مطروح  تضم 5 قرى  بمبادرة حياة كريمة  ورفع العبء عنهم ، وذلك  بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية فى إطار الحماية الاجتماعية و دعم الفئات الأكثر إحتياجا مع الحرص على الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين المستحقين فى قري حياة كريمة بنطاق محافظة مطروح و تم دفع قيمة ٣٠ % جدية التصالح عن غير القادرين بالمرحلة الثانية لعدد ٤٢ أسرة  منهم 29 أسرة بقرى سيدى شبيب وزاوية العوامة والحرابى بالضبعة و13 أسرة بقرية السلام بالحمام بمبلغ ٦٢٢٠٥ جنيه ، بينما كان عدد المستفيدين من المرحلة الأولى عدد 142 أسرة بقرية بهى الدين والمراقى بسيوة و22 أسرة بقرية أبو مزهود ببرانى بإجمالي عدد166 أسرة .  

ووجه محافظ مطروح لرؤساء المدن بسرعة تجهيز ملفات الأسر الأكثر إحتياجا  المستحقين لرفع العبئ عنهم  فى دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء إستعدادا لإنطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة.

 وأكد محافظ مطروح إستمرار جهود الدعم للأسر الأكثر إحتياجا فى كافة المجالات والقطاعات ورفع العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم.
محافظ مطروح: دفع 30 % جدية التصالح لغير القادرين بالمرحلة الثانية
محافظ مطروح: دفع 30 % جدية التصالح لغير القادرين بالمرحلة الثانية
محافظ مطروح: دفع 30 % جدية التصالح لغير القادرين بالمرحلة الثانية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

56 أسرة .. محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم إيصالات رسوم جدية التصالح للدفعة الأولى من الأكثر احتياجا

محافظ أسيوط يعلن استمرار مبادرة "التصالح حياة" وتسديد رسوم جدية التصالح لـ27 أسرة

التصالح حياة.. تفاصيل سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء للأسر الأكثر احتياجا

مبادرة حياة كريمة تتابع المشروعات بقرية فوكة بـ الضبعة

لميس سلامة: مصر تتغير نحو الأفضل وكافة مبادرات الدولة تستهدف دعم المواطن البسيط.. فيديو

محافظ بني سويف يسلم إيصالات تسديد رسوم جدية التصالح للمستحقين..صور

ترشيحاتنا

جاكيت فرو.. سلمي الشيمي تتألق فى إطلالة شتوية ساحرة| شاهد

إصابة مسئولة بالرئاسة التونسية من ظرف مشبوه

رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

وصل إلى 50 جنيها.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الثوم وموعد انخفاضها

لم يتحقق منذ 34 عاما.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام

على المسافرين إلى الصين الخضوع لفحص المستقيم .. بكين تعتمد مسحة الشرج للكشف عن كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور