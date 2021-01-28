محافظ مطروح: دفع 30 % جدية التصالح لغير القادرين بالمرحلة الثانية

واكد أن مطروح تضم 5 قرى بمبادرة حياة كريمة ورفع العبء عنهم ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية فى إطار الحماية الاجتماعية و دعم الفئات الأكثر إحتياجا مع الحرص على الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين المستحقين فى قري حياة كريمة بنطاق محافظة مطروح

و تم دفع قيمة ٣٠ % جدية التصالح عن غير القادرين بالمرحلة الثانية لعدد ٤٢ أسرة منهم 29 أسرة بقرى سيدى شبيب وزاوية العوامة والحرابى بالضبعة و13 أسرة بقرية السلام بالحمام بمبلغ ٦٢٢٠٥ جنيه ، بينما كان عدد المستفيدين من المرحلة الأولى عدد 142 أسرة بقرية بهى الدين والمراقى بسيوة و22 أسرة بقرية أبو مزهود ببرانى بإجمالي عدد166 أسرة .