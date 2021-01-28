بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة.
وتألقت ياسمين عبد العزيز، فى الفيديو ببلوفر أنيق باللون الأسود الذى يبرز جمالها وأناقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال انوثتها.
كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية تلفت الانظار.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها اللافتة.