بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام





وتألقت ياسمين عبد العزيز ، فى الفيديو ببلوفر أنيق باللون الأسود الذى يبرز جمالها وأناقتها.





في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال انوثتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية تلفت الانظار.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها اللافتة.