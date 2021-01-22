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فن

شاهد.. ياسمين عبد العزيز بفيديو كوميدي مع إيمان السيد

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:41 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنان ياسمين عبد العزيز متابعيها بـ فيديو لها مع الفنانة ايمان السيد وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى  : هموت من الضحك سكر موت انتو الاتنين  - اكتر ممثله بحبها  - هههههههه مش قادر .


على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.


المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎

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