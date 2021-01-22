شاهد.. ياسمين عبد العزيز بفيديو كوميدي مع إيمان السيد

شاركت الفنان ياسمين عبد العزيز متابعيها بـ فيديو لها مع الفنانة ايمان السيد وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.
المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، إيمان السيد وبدرية طلبة.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : هموت من الضحك سكر موت انتو الاتنين - اكتر ممثله بحبها - هههههههه مش قادر .
على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.
المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، إيمان السيد وبدرية طلبة.