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فن

شاهد.. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي من كواليس اللى مالوش كبير

الأحد 24/يناير/2021 - 04:23 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتظهر ياسمين في الصورة برفقة زوجها احمد العوضي وصناع مسلسلها القادم في شهر رمضان " اللي مالوش كبير".

وسوف يقوم احمد العوضي القيام بدور البطولة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز مما اثار حالة من السعادة لدي جمهور الزوجين لرؤيتهم معا في عمل واحد.


وعلقت ياسمين علي الصورة قائلة:" اللي مالوش كبير رمضان ٢٠٢١".

"اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.


المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎
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