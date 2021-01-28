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أخبار العالم

الصين تحذر: استقلال تايوان يعني الحرب

الخميس 28/يناير/2021 - 05:44 م
الرئيس الصيني بالزي
الرئيس الصيني بالزي العسكري
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على صالح
حذرت الصين من أن محاولات تايوان لتحقيق الاستقلال عن بكين "تعني الحرب"، حيث دافعت عن زيادة الأنشطة العسكرية في مضيق تايوان.

وقالت بكين إن مناوراتها كانت ضرورية "لحماية السيادة الوطنية" في تحذير شديد اللهجة وسط تقارب متزايد بين تايبيه وواشنطن.

وتعتقد الصين أن حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيًا تأخذ الجزيرة نحو إعلان الاستقلال الرسمي، حتى عندما قال رئيس الجزيرة تساي إنج ون مرارًا وتكرارًا إنها دولة مستقلة بالفعل تسمى جمهورية الصين، اسمها الرسمي.

وتزعم الصين أن الجزيرة مقاطعة انفصالية، وتعارض بكين بشدة أي محاولات من جانب دول أخرى للتعامل مع تايبيه دبلوماسيًا.

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في نهاية الأسبوع الماضي، أبلغت تايوان عن دخول العديد من الطائرات المقاتلة والقاذفات الصينية منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب الصين. تزامنت عمليات التوغل مع دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها لتعزيز "حرية البحار" ، وتم تفسيرها أيضًا على أنها اختبار لإدارة بايدن الجديدة.

وفيما يتعلق بالأنشطة الأخيرة للقوات الجوية ، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إفادة صحفية يوم الخميس إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

في نهاية الأسبوع الماضي، أبلغت تايوان عن دخول العديد من الطائرات المقاتلة والقاذفات الصينية منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب الصين. 

وتزامنت عمليات التوغل مع دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه لتعزيز "حرية البحار" ، وتم تفسيرها أيضًا على أنها اختبار لإدارة بايدن الجديدة.

وفيما يتعلق بالأنشطة الأخيرة للقوات الجوية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في إفادة صحفية يوم الخميس إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وقال إن "الأنشطة العسكرية التي يقوم بها جيش التحرير الشعبي الصيني في مضيق تايوان هي إجراءات ضرورية لمعالجة الوضع الأمني ​​الحالي في مضيق تايوان ولحماية السيادة والأمن الوطنيين".
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