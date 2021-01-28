ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تركيب محول كهرباء وأبراج وأعمدة إنارة في "الحسنة" بوسط سيناء

الخميس 28/يناير/2021 - 06:07 م
تركيب محول كهرباء
تركيب محول كهرباء وأبراج وأعمدة إنارة في "الحسنة" بوسط سيناء
Advertisements
أ ش أ
أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الخميس، الانتهاء من تركيب محول كهرباء وأبراج وأعمدة إنارة بمشتملاتها في قرى مركز الحسنة بوسط سيناء.

وقال أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة - في بيان اليوم - "إنه تم تركيب محول و46 برج جهد متوسط بالمشتملات، و109 أعمدة إنارة ضمن الخطة الاستثمارية في تجمع البياض وحي التقوى بقرية القسيمة وحي التحرير بقرية المنبطح وحي الجهامات بقرية المنبطح".

وأضاف أنه تتم متابعة أعمال رصف وتجميل ميدان مدخل القسيمة، والتنبيه على المقاولين بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة لها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذي الحسنة بشمال سيناء يحذر من تواجد المواطنين في مخرات السيول

تركيب عدادات كهرباء لـ 25 وحدة سكنية بمدينة الحسنة

رئيس الحسنة بشمال سيناء يحيل موظفين بالوحدة المحلية ومركز الشباب للتحقيق

تخصيص 54 مليون جنيه لدعم مشروعات البنية الأساسية بوسط سيناء

25 وحدة سكنية إضافية.. شمال سيناء توجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

54 مليون جنيه لدعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء

ترشيحاتنا

الأعلى للآثار يكشف حقيقة وجود مدينه فرعونية غارقة بـ سهل حشيش

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

وزن الرغيف وتذاكر الطيران.. 18 مشكلة أحرجت الحكومة أمام البرلمان

على رأسهم محمد صلاح وأحمد فتحي.. تشكيل إفريقيا المثالي في العقد الأخير

يعمل ناظرا لمدرسة.. القبض على لبناني يتجسس لصالح إسرائيل

ما يحدث غير أخلاقي.. مدرب صن داونز يهاجم موسيماني بسبب صفقة سيرينو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور