تركيب محول كهرباء وأبراج وأعمدة إنارة في "الحسنة" بوسط سيناء

أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، اليوم الخميس، الانتهاء من تركيب محول كهرباء وأبراج وأعمدة إنارة بمشتملاتها في قرى مركز الحسنة بوسط سيناء.





وقال أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة - في بيان اليوم - "إنه تم تركيب محول و46 برج جهد متوسط بالمشتملات، و109 أعمدة إنارة ضمن الخطة الاستثمارية في تجمع البياض وحي التقوى بقرية القسيمة وحي التحرير بقرية المنبطح وحي الجهامات بقرية المنبطح".





وأضاف أنه تتم متابعة أعمال رصف وتجميل ميدان مدخل القسيمة، والتنبيه على المقاولين بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة لها.



