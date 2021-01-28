تونس: قدمنا لـ فرنسا الوثائق اللازمة لتسليم صهر زين العابدين بن علي

قالت المدعي العام بالمصالح العدلية بوزارة العدل التونسية راضية الحاج سالم، اليوم الخميس، إن الدولة التونسية قدمت كل ما يجب تقديمه من وثائق إلى السلطات الفرنسية لتسليمها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.





وأضافت المدعي العام بالمصالح العدلية - في تصريح لوكالة (تونس أفريقيا للأنباء) - أن من بين تلك الوثائق الضمانات القانونية للحيلولة دون تعرضه "لمعاملة غير إنسانية".





وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت بأن القضاء الفرنسي، رفض الأربعاء ترحيل الطرابلسي الملاحق بتهم تتعلق بالفساد في تونس ، بسبب ما اعتبره وجود خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".





وأكدت راضية الحاج سالم أن الوزارة لم تتلق بعد من المحكمة الفرنسية نسخة من نص الحكم.



