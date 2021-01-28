ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس: قدمنا لـ فرنسا الوثائق اللازمة لتسليم صهر زين العابدين بن علي

الخميس 28/يناير/2021 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قالت المدعي العام بالمصالح العدلية بوزارة العدل التونسية راضية الحاج سالم، اليوم الخميس، إن الدولة التونسية قدمت كل ما يجب تقديمه من وثائق إلى السلطات الفرنسية لتسليمها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وأضافت المدعي العام بالمصالح العدلية - في تصريح لوكالة (تونس أفريقيا للأنباء) - أن من بين تلك الوثائق الضمانات القانونية للحيلولة دون تعرضه "لمعاملة غير إنسانية".

وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت بأن القضاء الفرنسي، رفض الأربعاء ترحيل الطرابلسي الملاحق بتهم تتعلق بالفساد في تونس ، بسبب ما اعتبره وجود خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".

وأكدت راضية الحاج سالم أن الوزارة لم تتلق بعد من المحكمة الفرنسية نسخة من نص الحكم.

وأوضحت أنه تم تقديم مطلب التسليم في خصوص صهر الرئيس الأسبق منذ 15 مارس 2019، وعقدت عدة جلسات أمام المحكمة الفرنسية تمكنت فيها الدولة التونسية عن طريق المدعي العام للشؤون الجزائية بالوزارة من الحضور والمرافعة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من قمة السلطة إلى حافة السجن.. ساركوزي أول رئيس فرنسي يمثل أمام القضاء بتهم فساد

توقيف رجل أعمال لبناني فرنسي على خلفية قضية التمويل الليبي لـ ساركوزي

الادعاء الفرنسي يطالب بتطبيق عقوبة السجن على ساركوزي

شبح القذافي يطارد وزيرا فرنسيا سابقا

النيابة الفرنسية تطالب بتسليم صهر "بن علي" إلى تونس

زوجة زين العابدين ومدير الترجي.. كيف انتهى الحال بعائلة «بن علي» بعد 10 سنوات من ثورة تونس.. صور

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتها

رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

الأمم المتحدة توجه ضربة قوية لتركيا في ليبيا

لامتناعه عن التدريب.. حازم إمام لـ مصطفى محمد : الزمالك ما يتلويش دراعه

قرار جديد من قناة الأهلي بشأن منافسات كأس العالم للأندية

فضل قراءة القرآن الكريم يوميا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك