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أخبار العالم

إصابة مسئولة بالرئاسة التونسية من ظرف مشبوه

الخميس 28/يناير/2021 - 06:05 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
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قسم الخارجي
ذكرت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، أن مديرة الديوان الرئاسي التونسي أصيبت بالإغماء نتيجة لظرف مشبوه أرسل إلى الرئاسة التونسية. 

وكانت وسائل إعلام تونسية ذكرت، أمس الأربعاء، أن الطرد المشبوه الذي تم إرساله إلى الرئاسة التونسية، لم يحتوِ على مادة سامة مثلما قيل. 

فيما كشف الأمن التونسي، أمس الأربعاء، تفاصيل التعامل مع الطرد المسموم، عقب إرساله إلى الرئاسة التونسية. 

ووفقا لوسائل إعلام تونسية، فإن الأمن الرئاسي التونسي هو من فتح الطرد المشبوه الذي أرسل إلى قصر قرطاج. 

وأفادت وكالة الأنباء التونسية، أمس الأربعاء، بأن ظرفًا مشبوهًا وصل إلى القصر الرئاسي بقرطاج اليوم، يحتوي على مادة سامة.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس قيس سعيد، لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.

وأفاد المصدر بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح تحقيق حول مصدر هذا الظرف.

من جانبه، كتب شقيق الرئيس قيس سعيد، نوفل سعيد، على صفحته منذ قليل: ''الرئيس بخير وعافية والحمد لله..''.

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