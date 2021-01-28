8 حوادث مميتة في 2020.. إعلان هذه الدولة عاصمة هجمات القرش في العالم

أُعلنت أستراليا عاصمة هجمات أسماك القرش في العالم، لكن الخبراء يقولون إنه لا داعي للقلق بين رواد الشواطئ.





ووفقًا لتقرير جديد صادر عن "ملف هجوم القرش الدولي" التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية (ISAF)، فإنه قد سُجل في المجمل 12 هجومًا مميتًا لأسماك القرش على مستوى العالم في عام 2020، وشهدت أستراليا 8 هجمات مميتة، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم في ولاية "أستراليا الغربية"، و3 آخرين بولاية "كوينزلاند"، كما سُجلت حالتا وفاة في "نيو ساوث ويلز".









وأفاد "جافين تايلور"، مدير برنامج أبحاث أسماك القرش التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن هذه الاحصائيات كانت مفاجئة لكن ليست مقلقة، مضيفًا أن المواطنين الأستراليين ليسوا ساذجين عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الكامنة لممارسة رياضتي السباحة وركوب الأمواج ولذلك فقد فوجئ بالاحصائية، وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





واستطرد "تايلور" موضحًا أن عام 2020 كان الأكثر دموية منذ عام 2013 فيما يتعلق بهجمات أسماك القرش غير المبررة.





وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى أن الوفيات الثمانية التي شهدتها أستراليا كادت ان تتجاوز الرقم القياسي الذي يعود لـ90 عامًا الخاص بتسجيل 9 وفيات في عام واحد جراء هجمات القرش؛ ووصف "تايلور" ارتفاع نسبة الوفيات بكونه "دراماتيكيًا"، لكنه ذكر في الوقت ذاته أنه لا يعد مدعاة للقلق بعد، مضيفًا أن العدد الإجمالي لهجمات القرش غير المبررة يعد منخفضًا للغاية بالنظر إلى أعداد الأشخاص الذين يشاركون في الرياضات المائية الترفيهية.

















وخلص تقرير (ISAF) إلى أن أسماك القرش الأبيض الكبير كانت مسئولة عن 16 هجومًا غير مبرر على مستوى العالم، و4 حالات وفاة في أستراليا، في حين تسببت أسماك القرش النمر في وفاة شخصين.



