كارمن سليمان تطرح فيديو كليب الذكرى الشتوية

طرحت المطربة كارمن سليمان فيديو كليب " الذكرى الشتوية" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، الاغنية من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر على، توزيع يحيى يوسف.
وتقول كلمات الاغنية :
ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية
بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية
و خناقاتنا الكتير و تليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية
ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية
بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية
و خناقاتنا الكتير و تليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية
لو بشرب حاجة في أي مكان شفايفي بتشكي للفنجان
عشان بيحس أكتر منك بيا
و أمسح دموعي و أقولي بلاش و اداري عيني بالمكياچ ولا يمسح دمعي غيرك يا إيديا