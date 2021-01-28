ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كارمن سليمان تطرح فيديو كليب الذكرى الشتوية

الخميس 28/يناير/2021 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
طرحت المطربة كارمن سليمان فيديو كليب " الذكرى الشتوية" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، الاغنية من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر على، توزيع يحيى يوسف.

وتقول كلمات الاغنية :

ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية
بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية
و خناقاتنا الكتير و تليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية

ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية
بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية
و خناقاتنا الكتير و تليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية

لو بشرب حاجة في أي مكان شفايفي بتشكي للفنجان
عشان بيحس أكتر منك بيا 
و أمسح دموعي و أقولي بلاش و اداري عيني بالمكياچ ولا يمسح دمعي غيرك يا إيديا


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

8 حوادث مميتة في 2020.. إعلان هذه الدولة عاصمة هجمات القرش في العالم

جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق