كارمن سليمان تطرح فيديو كليب الذكرى الشتوية

الشاعر باسم عادل، ألحان تامر على، توزيع يحيى يوسف.

وتقول كلمات الاغنية :

ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية

بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية

و خناقاتنا الكتير و تليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية





ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية

بخرج من تأثير قصتنا و علاقتنا الوهمية

و خناقاتنا الكتير و تليفونات بليل و وداعنا الأخير و الصدمة القوية





لو بشرب حاجة في أي مكان شفايفي بتشكي للفنجان

عشان بيحس أكتر منك بيا

و أمسح دموعي و أقولي بلاش و اداري عيني بالمكياچ ولا يمسح دمعي غيرك يا إيديا