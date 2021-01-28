إبراهيم عيسى: السلطان العثمانى عبد الحميد الثاني هو من سمح بالمستوطنات اليهودية فى فلسطين

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن الإخوان وتيار الإسلام السياسى، أفسدوا القضية الفلسطينية وادعوا أن السلطان عبد الحميد الثانى العثمانى، رفض دولة إسرائيل فأسقطوه، وهذا كذب، فالحقيقة والموجودة فى كل الكتب التاريخية وعشرات المصادر، فعبد الحميد الثانى سمح بالمستوطنات وتحديدا 100 مستوطنة، وجعل فلسطين إدارة مستقلة عن دمشق وسوريا، وأنشئ فى عهده مدن لليهود المهاجرين، وإنشاء مدينة تل أبيب.





وتابع خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، فالحركة الإسلامية فى إسرائيل، انسحبت من القائمة المشتركة، ومن الأحزاب العربية الموجودة فى إسرائيل المحتلة، فقد تحالفوا مع نتنياهو، وصوتوا له، بعكس القائمة العربية فى إسرائيل، فإسرائيل ليس بها أسرار سياسية، وانتهى الأمر بتحالف بين الحركة الإسلامية ونتنياهو.





وأضاف، الحركة الإسلامية فى إسرائيل رفضت قانون "تعذيب المثليين وإجبارهم على علاج للمثلية"، فالعرب سيفقدون مقاعدهم فى إسرائيل بسبب "المثلية".





وأردف، أردوغان رغم "الجعجعة"، إلا أنه متحالف مع إسرائيل، وبينهما مناورات وتصنيع، وحماس نفسها تصفى القضية الفلسطينية بتمسكها بغزة، فهذا الموقف يقوى إسرائيل، فكل مواقف حماس تدعم إسرائيل وعنفها.





واستطرد، حتى فى المغرب رئيس الوزراء إخوانى، وقع إتفاقية تطبيع مع إسرائيل، فهؤلاء الفصيل خطر حقيقي.