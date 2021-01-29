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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:33 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والمقتصر على 4 جلسات تداول وتعطيل تداولات الخميس بسبب احتفالًا بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.1 مليار جنيه وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2364.45 نقطة.

وسجّل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 3390.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.03% مغلقًا عند مستوى 14163.12 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1094.75 نقطة.
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