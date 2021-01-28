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فن

شاهد محمد رجب وهاجر أحمد في كواليس مسلسل ضربة معلم

الخميس 28/يناير/2021 - 11:51 م
مسلسل ضربة
مسلسل ضربة
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محمد بدران

شاركت الفنانة هاجر احمد متابعيها صورة من كواليس مسلسل "ضربة معلم" من بطولته محمد رجب  ويعرض حاليًا على شاشة قناة cbc، ويحقق ردود فعل إيجابية للغاية.


ونشرت هاجر احمد على موقع إنستجرام صورة لها برفقة الفنان محمد رجب وعلقت قائلة: "ضربة معلم محمد رجب جابر وليلي".


يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.


"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.


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