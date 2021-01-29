وزيرة البيئة توضح تفاصيل تطوير قرية "صفط تراب"

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قرية صفط تراب بالغربية لها قصة مختلفة، حيث بدأت عن طريق مجموعة من الشباب الذين رغبوا في تطوير القرية الخاصة بهم، معقبة: من خلال إحد الجمعيات النسائية بالخارج من أجل تطوير القرية.



وتابعت: كان هناك عدة خطوات يجب أخذها من أجل البدء في تطوير القرية، أولها المسح البيئي للقرية والمشاكل التي تواجها، مثل مشاكل الصرف الصحي والمخلفات، وهذا لتطوير القرية لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.





وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكستر نيوز"، الوزارة بدأت في تدريب مجموعة من شباب القرية على كيفية المحافظة على البيئة، ليكونوا هم السفراء داخل القرية، مشيرة إلى أن محافظ الغربية كان له دور كبير من خلال الوحدة المحلية، وذلك عن طريق عمليات رفع المخلفات من الترع وغيره.



وأكملت: الوزارة قامت بتدريب الشباب على صياغة عدد من الرسائل البيئية ليقوموا بتوعية أهالي القرية من أجل التوعوية، متابعة: شباب كليات الفنون الجميلة سيتوجهون لتلوين مدخل القرية لجعلها تتماشي مع التطوير الذي يحدث داخلها.



كما أن هناك توجه لتدريبهم على المشروعات البيئية متناهية الصغر للمساعدة فى عملية التنمية وإيجاد فرص عمل لهم.