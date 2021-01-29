المتحدث باسم التعليم العالي يكشف سبب انخفاض أعداد مصابي كورونا

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه هناك انخفاض في عدد الإصابات في المستشفيات الجامعية، معقبا: هناك انخفاض في معدل المرضي المتوافدين إلى المستشفيات تزامنا مع انخفاض الأعداد.



وأكمل "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "أون أي": نتابع بشكل لحظي أعداد الإصابة والمصابين داخل المستشفيات خلال الفترة الماضية، معقبا: العزل داخل المستشفيات أصبح للحالات الحرجة فقط أما الحالات البسيطة والمتوسطة يجرى لها عزل منزلي.



وشدد على أن أعداد أسرة الرعايا المحتجزة انخفض خلال الفترة الماضية، وأيضا عدد الأسرة العادية أيضا، وفيما يخص اللقاحات، أوضح أن التلقيح اختياري و خلال أيام بدء التطعيمات للأطباء في مستشفيات العزل ضد فيروس كورونا.



وأشار إلى أن تسجيل مجموعات كبيرة من الأطباء للحصول على اللقاح عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل.



وأكد علة أن انخفاض أعداد المصابين جاء نتيجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي.