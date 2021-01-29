أستاذ أوبئة: مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية طالبت الدول بعدم عقد اتفاقات ثنائية مع الشركات من أجل الحصول على اللقاح".





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولي المصرية"،:" مصر قامت بالتعاقد مع التحالف الدولي للقاحات على 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا لكنها لم تحصل على أي جرعات حتى الآن بسبب عدم توافر الإنتاج الكافي.





وأوضح :"لو استمعت مصر لمناشدة الصحة العالمية لما حصلت على جرعة واحدة من اللقاح ولكن مصر عقدت اتفاقات مع سينوفارم وأسترازينكا وحصلت بالفعل على جرعات".





وتابع: "مصر عقدت اتفاق مع إحدى الشركات الصينية من أجل تصنيع اللقاح وسوف نقوم بالتصدير إلى كافة الدول الأفريقية كما أن هناك إحدى شركات الأدوية المصرية قد اتفقت مع روسيا من أجل تصنيع اللقاح الصيني".