ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شوربة العدس.. سوسن بدر تكشف عن أفضل الأشياء لها في الشتاء.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:13 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
كشفت الفنانة سوسن بدر عن افضل الاشياء لها فى فصل الشتاء ونشرت  صورة  لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلقت سوسن بدر على الصورة قائلة " احلي حاجه في الشتا البيريه ده و شوربة العدس .. الجو صعب قوي ".

وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. فريق عمل فيلم وقفة رجالة يتصدر الأفيش

سوسن بدر ضيفة شرف في "وقفة رجالة"

طرح فيلم "وقفة رجالة" في دور العرض 14 يناير .. تفاصيل

شاهد.. سوسن بدر تخطف الأنظار في إطلالة جديدة

حامل بابنتها ياسمين.. صورة قديمه لـ سوسن بدر

موزع سينمائي: وقفة رجالة يحقق 500 ألف جنيه.. الجمعة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 29 - 1 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

علاج جرثومة المعدة بالأعشاب بدون مضادات حيوية

حسام حسن يقترب من الأهلي أو الزمالك.. تفاصيل

روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وزيادتها اعتبارا من 8 فبراير

تكريم خاص ومكافآت.. أشرف صبحي لـ صدى البلد: سنقدم لمنتخب اليد كل ما نستطيع فعله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الدورة الشهرية.. أفضل ثلاثة أوضاع للنوم للحصول على الراحة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

5 أكواب.. دراسة تنصح كبار السن بشرب الشاي لجني الفوائد المذهلة