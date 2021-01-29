شوربة العدس.. سوسن بدر تكشف عن أفضل الأشياء لها في الشتاء.. شاهد

كشفت الفنانة سوسن بدر عن افضل الاشياء لها فى فصل الشتاء ونشرت صورة لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت سوسن بدر على الصورة قائلة " احلي حاجه في الشتا البيريه ده و شوربة العدس .. الجو صعب قوي ".

وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.





وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.



