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وزارة الشباب تنفي تطبيق غرامة 50 ألف جنيه للتصوير داخل الأندية العامة.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:33 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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نورهان رأفت
نفى الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ،صحة ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن تطبيق غرامة قدرها 50 ألف جنيه ، كعقوبة للتصوير داخل النوادي العامة ، معقبا : " الكلام ده غير صحيح أبدا ولم يحدث .. ونؤكد على ضرورة التأكد من المعلومات من المصادر الرسمية" .

وفي سياق أخر ، قال الدكتور محمد فوزي ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، إن وزارة الشباب والرياضة لديها خطط استثمارية كبرى ؛ لتطوير عدد كبير من النوادي الرياضية ، ومراكز الشباب ، ومن أهمها "THE CLUB 1 " ، الموجود بمدينة السادس من أكتوبر،مضيفا: "من الضروري وجود أندية رياضية تناسب جميع المواطنين".

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن مصر أصبحت "قبلة الاتحادات الرياضية"، ومركز استقبال البطولات العالمية ، ومنها بطولة كرة اليد ، المقامة حاليا ، في مصر ، والتي استطاعت مصر تنظيمها ، في ظل ظروف جائحة كورونا القاسية .

ونوه إلى أن مصر لديها أكثر من بطولة عالمية خلال عام 2021 ، منها بينها بطولة العالم للرماية ، في شهر فبراير المقبل ، وبطولة العالم للدراجات وبطولة السلاح ، في شهر إبريل .

وتابع : مصر تعيش طفرة رياضية ونوجه الشكر للقادة السياسيين الداعمين لأبطال مصر ، والرياضة المصرية ، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة مفتوحة أمام المواطنين في حالة وجود أية شكوى ، من رواد النوادي الرياضية .

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