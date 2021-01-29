وزارة الشباب تنفي تطبيق غرامة 50 ألف جنيه للتصوير داخل الأندية العامة.. فيديو

نفى الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ،صحة ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن تطبيق غرامة قدرها 50 ألف جنيه ، كعقوبة للتصوير داخل النوادي العامة ، معقبا : " الكلام ده غير صحيح أبدا ولم يحدث .. ونؤكد على ضرورة التأكد من المعلومات من المصادر الرسمية" .





وفي سياق أخر ، قال الدكتور محمد فوزي ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، إن وزارة الشباب والرياضة لديها خطط استثمارية كبرى ؛ لتطوير عدد كبير من النوادي الرياضية ، ومراكز الشباب ، ومن أهمها "THE CLUB 1 " ، الموجود بمدينة السادس من أكتوبر،مضيفا: "من الضروري وجود أندية رياضية تناسب جميع المواطنين".





وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن مصر أصبحت "قبلة الاتحادات الرياضية"، ومركز استقبال البطولات العالمية ، ومنها بطولة كرة اليد ، المقامة حاليا ، في مصر ، والتي استطاعت مصر تنظيمها ، في ظل ظروف جائحة كورونا القاسية .





ونوه إلى أن مصر لديها أكثر من بطولة عالمية خلال عام 2021 ، منها بينها بطولة العالم للرماية ، في شهر فبراير المقبل ، وبطولة العالم للدراجات وبطولة السلاح ، في شهر إبريل .





وتابع : مصر تعيش طفرة رياضية ونوجه الشكر للقادة السياسيين الداعمين لأبطال مصر ، والرياضة المصرية ، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة مفتوحة أمام المواطنين في حالة وجود أية شكوى ، من رواد النوادي الرياضية .



