أشرف صبحي يتفقد مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استعدادات انتقال مقار المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.









رصد الوزير المعدل التنفيذي المتعلق بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بديوان الوزارة الجديد ، وذلك أثناء مروره على عدد من المكاتب الإدارية داخل المبنى.









وتعرف وزير الشباب والرياضة على مكونات المبني، وأعمال التشطيبات النهائية الجارية، وما تم إنجازه من منشآت وتجهيزات للمبنى وفق المواصفات العالمية.









وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمعدل الإنجاز الذي تحقق في مبنى وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، موجهًا الشكر والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع القائمين على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.