ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد عيان على حريق التوفيقية: كنا نايمين في المحلات وصحينا على الكارثة

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:21 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
قال أحد شهود العيان من الباعة بسوق التوفيقية المحترق " كنا نائمين داخل المحلات وفوجئنا برائحة دخان كثيف ملئت المكان لنستيقظ علي كارثة باحتراق عدد كبير من المحلات والاكشاك وبداخلهم كميات ضخمة من البضائع الخاصة بالسيارات دون معرفة السبب".

وأضاف الشاهد بانني حاولت أنا وعدد من زملائى من العمال إخماد ألسنة النيران، إلا أننا فشلنا فاتصلنا بالشرطة التي حضرت على الفور وتعاملت القوات مع البلاغ " .

وكانت العناية الإلهية قد انقذت منطقة سوق التوفيقية من كارثة وبفضل التحرك السريع لقوات الحماية المدنية تحت اشراف اللواء أسامة فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، نجحت القوات فى وقت قياسي في السيطرة علي حريق هائل شب فى كشك وامتد لعدد من الاكشاك والمحلات المجاورة.

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير بسوق التوفيقية بوسط البلد .

علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات إطفاء الي مكان البلاغ ، وتم محاصرة كرات اللهب التي امتدت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من البلاستيك وقطع غيار السيارات ومواد سريعة الاشتعال داخل الاكشاك والمحال التجارية .

وقد نجحت فرق الحماية المدنية فى السيطرة والانتهاء من عمليات التبريد دون الامتداد للعقار المجاورة دون خسائر في الأرواح أو إصابات .

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب داخل كشك اكسسوار سيارات نتيجة ماسي كهربائي ثم امتد الي ٨ اكشاك مجاورة و٤ محلات أيضا جميعهم خاصين ببيع قطع غيار وإكسسوارات السيارات .

تم تحرير محضر ، وكلفت النيابة العامة رجال المعمل الجنائي بسرعه الانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات ، واستعجال تحريات المباحث لبيان ما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق .

شاهد عيان على حريق التوفيقية: كنا نايمين في المحلات وصحينا على الكارثة
شاهد عيان على حريق التوفيقية: كنا نايمين في المحلات وصحينا على الكارثة
شاهد عيان على حريق التوفيقية: كنا نايمين في المحلات وصحينا على الكارثة
شاهد عيان على حريق التوفيقية: كنا نايمين في المحلات وصحينا على الكارثة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل 60 دقيقة في حريق المرج.. شهود عيان: فشلنا فى إخماد النيران والحماية المدنية أنقذت المنطقة من كارثة.. فيديو وصور

حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

ترشيحاتنا

وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. 5 معلومات لا تعرفها عنه

أحمد حسن يوجه نصائح لـ مصطفى محمد عقب انتقاله لـ الدوري التركي

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

مارك فيش لـ صدى البلد: موسيماني لم يقدم كل ما يملك مع الأهلي.. وفضلت لاتسيو على الزمالك

بعد 130 عاما.. ظهور حيوان ضخم اختفى منذ سنوات.. صور

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

Advertisements

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات