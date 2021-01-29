شاهد عيان على حريق التوفيقية: كنا نايمين في المحلات وصحينا على الكارثة

قال أحد شهود العيان من الباعة بسوق التوفيقية المحترق " كنا نائمين داخل المحلات وفوجئنا برائحة دخان كثيف ملئت المكان لنستيقظ علي كارثة باحتراق عدد كبير من المحلات والاكشاك وبداخلهم كميات ضخمة من البضائع الخاصة بالسيارات دون معرفة السبب".





وأضاف الشاهد بانني حاولت أنا وعدد من زملائى من العمال إخماد ألسنة النيران، إلا أننا فشلنا فاتصلنا بالشرطة التي حضرت على الفور وتعاملت القوات مع البلاغ " .







وكانت العناية الإلهية قد انقذت منطقة سوق التوفيقية من كارثة وبفضل التحرك السريع لقوات الحماية المدنية تحت اشراف اللواء أسامة فاروق مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، نجحت القوات فى وقت قياسي في السيطرة علي حريق هائل شب فى كشك وامتد لعدد من الاكشاك والمحلات المجاورة.







تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق كبير بسوق التوفيقية بوسط البلد .





علي الفور تم توجيه ١٠ سيارات إطفاء الي مكان البلاغ ، وتم محاصرة كرات اللهب التي امتدت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من البلاستيك وقطع غيار السيارات ومواد سريعة الاشتعال داخل الاكشاك والمحال التجارية .





وقد نجحت فرق الحماية المدنية فى السيطرة والانتهاء من عمليات التبريد دون الامتداد للعقار المجاورة دون خسائر في الأرواح أو إصابات .





وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب داخل كشك اكسسوار سيارات نتيجة ماسي كهربائي ثم امتد الي ٨ اكشاك مجاورة و٤ محلات أيضا جميعهم خاصين ببيع قطع غيار وإكسسوارات السيارات .





تم تحرير محضر ، وكلفت النيابة العامة رجال المعمل الجنائي بسرعه الانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات ، واستعجال تحريات المباحث لبيان ما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق .



