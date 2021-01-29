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حوادث

محافظ بني سويف ينعي نجل مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:18 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببالغ الحزن والأسى نجل الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، ملازم أول الطاهر حسن، والذي وافته المنية، مساء اليوم الخميس، إثر حادث أليم.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه ومواساته للدكتور حسن سليمان والد الفقيد في مصابه الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يلهمه وأسرته الكريمة الصبر والسلوان، وأن يتغمد الراحل بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتوفي، الملازم اول طاهر حسن، نجل الدكتور حسن محمود سليمان، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف في حادث سير بالمنيا، الخميس
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