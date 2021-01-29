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رياضة

الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الجونة

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:32 ص
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الجونة اليوم الجمعة، في تمام الثانية والنصف مساء، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه هيثم شعبان لمواصلة انتصاراته في مباراة اليوم أمام الجونة لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

كان فريق سيراميكا كليوباترا حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري.

وتضم قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة كلا من: 

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر - محمد جمال
خط الدفاع: رجب بكار - عبد الله محمود - محمود صقر - أحمد محسن - سيف تقا - وليد عبد المنعم.
خط الوسط: كوامي بونسو - صالح جمعة - ضياء قنديل - محمود نبيل - عاشور الأدهم - محمد توني.
خط الهجوم: وينفول كوبينا - شادي حسين - محمد مسعد - ميدو جابر - محمد ابراهيم - شريف دابو - أحمد ياسر ريان - أحمد أمين أوفة - مصطفى ميسي.

يذكر أن الجونة تغلب على وادي دجلة بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويحتل الجونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بـ 11 نقطة.
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