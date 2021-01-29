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اقتصاد

الانتهاء من تنسيق الموقع العام وشبكة طرق ومرافق منطقة الإسكان الاجتماعى بمدينة الشروق

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:43 ص
تنسيق شبكة الطرق
تنسيق شبكة الطرق بمنطقة الاسكان الاجتماعى بالشروق
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام شاملة شبكة المرافق والطرق بمنطقة الإسكان الإجتماعى، "محور الأراضى" بالمدينة.

 وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الأعمال شملت استكمال القطاع التصميمى للمنطقة بعمل الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية لقطع الأراضي وتنسيق موقع المناطق الخضراء، بجانب استكمال شبكة المياه وتطهير شبكة الصرف، واستكمال تركيب أغطية المطابق وضبط مناسيبها وتنفيذ بلاعات المطر وحنفيات الحريق.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم تنفيذ شبكة إنارة عامة تغطي المنطقة بإجمالي 160 عامودًا وشبكة تليفونات بنظام FTTH كأحدث نظام يقدم خدمة الإنترنت فائق السرعة،
وقال: تم الانتهاء من تنفيذ أعمال  طبقة الأسفلت الرابطة للمنطقة بمسطح حوالي 75 ألف متر، مؤكدًا استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التى تحقق سبل الراحة لسكان مدينة الشروق.
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