أول رد فعل من سانت إيتيان بعد صدمة فشل صفقة مصطفى محمد





وذكر موقع " foot mercato"، أن إدارة سانت إيتيان قررت التعاقد مع المهاجم الكندري سايل لارين لاعب فريق بشكتاش التركي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.، بعد فشل صفقة مصطفى محمد.





كان نادي الزمالك، رفض مؤخرا انتقال مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان ردا على تصريحات رولاند لومير رئيس النادي الفرنسي الاستفزازية، وتهديده لمسؤولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة.





وأعلن نادي الزمالك، أمس الخميس، عن إعارة مصطفى محمد لـ نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار كاش.





ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، كما قام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.





يذكر أن بند أحقية شراء جالاتا سراي لـ مصطفى محمد مستمر حتى ٣١ ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد، لا يخق له ضم اللاعب إلا بعد موافقة الزمالك.





كشف تقرير فرنسي عن رد فعل نادي سانت إيتيان بعد فشل صفقة ضم مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.