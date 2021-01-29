ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس العالم للأندية.. موسيماني يلقي محاضرة للاعبي الأهلي

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:31 ص
مران الأهلي
مران الأهلي
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال مران الأهلي الختامي في القاهرة قبل السفر إلى الدوحة اليوم؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير، فيما يلتقي الفائز من الفريقين مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادًا لمواجهة البنك.. موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

الأهلي يسعى لصدارة الدوري من جديد على حساب المقاولون وعينه على المونديال.. اليوم

الأهلي في المونديال.. هاني العقبي: مباراة الدحيل القطري بوابة العبور لتحقيق مراكز متقدمة

محمد حليم: الأهلي قادر على تخطى الدحيل.. ومواجهة بايرن ميونيخ للشهرة فقط

نجم الزمالك السابق: الأهلي سفير الكرة المصرية والإفريقية فى مونديال الأندية

استعدادا لمواجهة بيراميدز.. موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

ترشيحاتنا

فيسبوك يتسبب فى إيقاف وإحالة الحكم محمود عاشور للتحقيق فى الجبلاية.. ما القصة؟

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

تغيير مكان جنازة الراحل محمد الصغير حما أحمد السقا

إلغاء الأجرة البخسة وإعادة الضرائب العقارية.. 4 أسباب لتعديل الإيجار القديم

Advertisements

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد صدمة فشل صفقة مصطفى محمد

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

فيسبوك يتسبب فى إيقاف وإحالة الحكم محمود عاشور للتحقيق فى الجبلاية.. ما القصة؟

شطة يروى كواليس إسقاط الجنسية السودانية عن عصام الحضري

رسميا.. عمر العيوني مدافع بيراميدز ينتقل إلى الدوري النرويجي

بـمبلغ يفوق إمكانيات النادي.. إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ مسؤولي الزمالك بشأن التجديد لـ ساسي

فرج عامر يتراجع عن بيع حسام حسن بعد تلقيه عرضين

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

مدحت شلبي يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن سموحة إلى الزمالك مقابل 40 مليون جنيه

مارك فيش لـ صدى البلد: موسيماني لم يقدم كل ما يملك مع الأهلي.. وفضلت لاتسيو على الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور