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أخبار العالم

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يفضلون نتنياهو رئيسا للوزراء

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:25 م
استطلاع: غالبية الإسرائيليين
استطلاع: غالبية الإسرائيليين يفضلون نتنياهو رئيسا للوزراء
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سمر صالح
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، استقرار قوة حزب الليكود الانتخابية، وحصوله على أعلى عدد مقاعد بالكنيست، في الانتخابات القادمة.
 
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، سيحصل الليكود على 30 مقعدا في الانتخابات القادمة للكنيست الرابعة والعشرون.
 
ووفقا للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 30 مقعدا، يش عتيد 18، تكفاه حدشاه 14، يمينا 12، المشتركة 10، شاس 8، يهدوت هتوراة 8، يسرائيل بيتنا 7، ميرتس 5، العمل 4، كحول لفان 4مقاعد.
 
وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، كانت النتائج كالتالي: بين نتنياهو وساعر، صوت 46% لنتنياهو، مقابل 41% لجدعون ساعر، وبين نتنياهو ولبيد، صوت 56% لنتنياهو، مقابل 34% ليائير لبيد، وبين نتنياهو وبينت، صوت 42% لنتنياهو، مقابل 36% لنفتالي بينت.
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