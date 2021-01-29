بتكلفة 4.2 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العتيق في كفر الدوار بالبحيرة

أثنى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرفة.

وأشاد المحافظ بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأشار إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وإفتتاح اكثر من 145 مسجد تجاوزت تكلفتها 215 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13850 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور بالتزامن مع افتتاح مسجد العتيق بقريه ابيس الخامسة والمقام بالجهود الذاتيه على مساحة 730 متر وبتكلفة إجمالية 4 مليون و 200 ألف جنيه بحضور احمد حمزة نائب رئيس المدينة ومدير إدارة الأوقاف بكفر الدوار وجمع كبير المواطنين من اهالى القرية.

وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء، والعظماء الأوفياء" أهمية حب الأوطان حيث انه فطرة إنسانية عظيمة، وقيمة دينية جليلة، ولقد اقترن حب الوطن في القرآن الكريم بحب النفس وأن حب الوطن لیس مجرد كلمات تقال، أو شعارات ترفع؛ إنما هو سلوك وتضحيات، فحب الوطن ساحة للعطاء، والتضحية لأجله بكل غال ونفيس فالوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته، ورفعته، وحفظه



وتم بجميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة اليوم حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها مع تحديد اماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.



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