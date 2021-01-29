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مرأة

ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
أعلن صباح اليوم الفنان أحمد السقا عن  وفاة  مصفف الشعر العالمي محمد الصغير والد زوجته المذيعة  مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

حصل محمد الصغير في عام 2019 على جائزة Oscar Viewing Award العالمية، وهذه الجائزة التي منحتها له إحدى المؤسسات الأميركية المتخصصة في عالم الجمال،  وقد لمع اسم محمد الصغير فى عالم تصفيف الشعر حيث أصبح عضوا فى عدة مؤسسات عالمية مختصة بتحديد موضات الجمال منها كواف فرانشيز هوت وكوافير مونديال.

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يعتبر محمد الصغير كان الراعي الرسمي في أغلب المهرجانات السينمائية داخل مصر، وقد تألقت الكثير من النجمات  و المشاهير بتسريحات جذابة و أنيقة من أنامل المصمم العالمي محمد الصغير.

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقت بتسريحات من أنامل محمد الصغير : ليلي علوي وإلهام شاهين و يسرا و شيرين رضا و درة و غيرهن من مشاهير الوسط الفني، و أتسم تسريحات الشعر بأنها كانت مواكبة لأحدث صيحات الموضة و كشفت عن جمال هؤلاء النجمات.

ولم يقتصر عمل محمد الصغير على نجمات و المشاهير العرب فقط بينما قام بتصفيف شعر الكثير من مشاهير العالم  وكان أبرزهن صوفيا لورين، جيرى هول، وزوجة تونى بلير، و كلوديا شيفر. 

ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
ليلى علوي أبرزهن.. شاهد تسريحات شعر النجمات من أنامل محمد الصغير
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