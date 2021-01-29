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فن

حبيبي وأخويا.. يسرا تنعي الراحل محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:32 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم
نعت الفنانة يسرا  وفاة محمد الصغير والد مها الصغير زوجته الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا. 


ونشرت يسرا عبر حسابها بإنستجرام صورة لها مع الراحل  وعلقت قائلة "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله... كلامي فيك مش هيوفيك حقك لانك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا و عمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني و ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي للأسرة و الأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان". 


واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".
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