بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة إليك أهم مميزاتها

في ديسمبر 2025، أطلقت شركة فيفو هاتفي Vivo X300 و X300 Pro في الأسواق العالمية. ومنذ ذلك الحين، انتشرت تقارير تفيد بأن هاتف X300 FE قيد التطوير أيضًا. وقد رُصد هذا الجهاز برقم الطراز V2537 في شهادة Bluetooth SIG ، وهو اسمه التسويقي النهائي، وحصل بالفعل على شهادة من مكتب المعايير الهندية (BIS). والآن، حصل الجهاز على المزيد من الشهادات، مما يشير إلى أن إطلاقه قد يكون وشيكًا.

ميزات هاتف Vivo X300 FE

ميزات هاتف Vivo X300 FE

يُعتقد أن هاتف Vivo X300 FE مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهاتف Vivo S50 Pro Mini ، الذي طُرح مؤخرًا في الصين. وقد سبق لشركة Vivo أن أعادت تسمية هاتف Vivo S30 Pro Mini المخصص للأسواق الصينية ليُطرح في الأسواق العالمية تحت اسم X200 FE ، مما يجعل هذه الاستراتيجية مرجحة مرة أخرى.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يدعم الهاتف للشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 واط. ومن المثير للاهتمام أن هاتف Vivo S50 Pro Mini يدعم أيضًا الشحن السريع بقدرة 90 واط، مما يُرجّح أن يكون X300 FE نسخة مُعاد تسميتها ومُصممة للأسواق خارج الصين.

مواصفات هاتف Vivo X300 FE

قد يأتي هاتف Vivo X300 FE بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة. ومن المتوقع أن يضم نظام الكاميرا كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى نظام خلفي يتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مزودًا بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري (بيريسكوب) بدقة 50 ميجابكسل لتحسين إمكانيات التكبير.

من المتوقع أن يعمل هذا الهاتف الرائد صغير الحجم بمعالج سنابدراغون 8 من الجيل الخامس ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 4.1 لتحسين الأداء وسرعة معالجة البيانات. كما يُتوقع أن يأتي بنظام التشغيل OriginOS 6 المبني على نظام أندرويد 17، بالإضافة إلى بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط.

الإطار الزمني المتوقع لإطلاق هاتف Vivo X300 FE



بعد حصولها على العديد من الشهادات، يبدو إطلاق الهاتف في مارس/آذار أمراً وارداً في عدة أسواق. في الوقت نفسه، تركز شركة فيفو حالياً على حدث الإطلاق المقرر في 19 فبراير/شباط في الهند، حيث من المتوقع أن يظهر هاتفا فيفو V70 و V70 Elite لأول مرة.