قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسة هواتف جديدة إليك أهم مميزاتها

هواتف فيفو
هواتف فيفو
لمياء الياسين

في ديسمبر 2025، أطلقت شركة فيفو هاتفي Vivo X300 و X300 Pro في الأسواق العالمية. ومنذ ذلك الحين، انتشرت تقارير تفيد بأن هاتف X300 FE قيد التطوير أيضًا. وقد رُصد هذا الجهاز برقم الطراز V2537 في شهادة Bluetooth SIG ، وهو اسمه التسويقي النهائي، وحصل بالفعل على شهادة من مكتب المعايير الهندية (BIS). والآن، حصل الجهاز على المزيد من الشهادات، مما يشير إلى أن إطلاقه قد يكون وشيكًا.

ميزات هاتف Vivo X300 FE

ميزات هاتف Vivo X300 FE

يُعتقد أن هاتف Vivo X300 FE مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهاتف Vivo S50 Pro Mini ، الذي طُرح مؤخرًا في الصين. وقد سبق لشركة Vivo أن أعادت تسمية هاتف Vivo S30 Pro Mini المخصص للأسواق الصينية ليُطرح في الأسواق العالمية تحت اسم X200 FE ، مما يجعل هذه الاستراتيجية مرجحة مرة أخرى.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يدعم الهاتف للشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 واط. ومن المثير للاهتمام أن هاتف Vivo S50 Pro Mini يدعم أيضًا الشحن السريع بقدرة 90 واط، مما يُرجّح أن يكون X300 FE نسخة مُعاد تسميتها ومُصممة للأسواق خارج الصين.

مواصفات هاتف Vivo X300 FE 

قد يأتي هاتف Vivo X300 FE بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.31 بوصة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة. ومن المتوقع أن يضم نظام الكاميرا كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى نظام خلفي يتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مزودًا بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري (بيريسكوب) بدقة 50 ميجابكسل لتحسين إمكانيات التكبير.

من المتوقع أن يعمل هذا الهاتف الرائد صغير الحجم بمعالج سنابدراغون 8 من الجيل الخامس ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 4.1 لتحسين الأداء وسرعة معالجة البيانات. كما يُتوقع أن يأتي بنظام التشغيل OriginOS 6 المبني على نظام أندرويد 17، بالإضافة إلى بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط.

الإطار الزمني المتوقع لإطلاق هاتف Vivo X300 FE


بعد حصولها على العديد من الشهادات، يبدو إطلاق الهاتف في مارس/آذار أمراً وارداً في عدة أسواق. في الوقت نفسه، تركز شركة فيفو حالياً على حدث الإطلاق المقرر في 19 فبراير/شباط في الهند، حيث من المتوقع أن يظهر هاتفا فيفو V70 و V70 Elite لأول مرة.

شركة فيفو هاتف X300 FE هاتف Vivo S50 Pro Mini الأسواق العالمية الشحن السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

9 أعضاء .. وزير الأوقاف يكشف معايير اختيار الفائزين بمسابقة« دولة التلاوة»

الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص والمراقبة

الإفتاء: الصوم وسيلة للتحلي بالإخلاص والمراقبة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام "رؤية فقهية"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم فقه المعاملات.. الوديعة في الإسلام

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد