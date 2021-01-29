نادية الجندي تعزي أحمد السقا وزوجته في وفاة محمد الصغير: ربنا يصبركم

نعت الفنانة نادية الجندي وفاة محمد الصغير والد مها الصغير زوجتة الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا.









ونشرت نادية الجندي عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة:" ببالغ من الحزن والأسي بنعي الصديق العزيز #محمد_الصغير ربنا يرحمه يارب من أهم مصففي الشعر في مصر والعالم العربي كان إنسان جميل وصديق وأخ وعشرة جميلة وحبيبنا كلنا خالص التعازي لأسرتة وزوجتة السيدة #ملكة_العلايلي وأولاده وحبيبتي #مها_الصغير ربنا يصبركم علي فرقة وبعزي زوجها الصديق العزيز #احمد_السقا سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة ربنا يرحمه".





واعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.



