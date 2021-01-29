دراسة: الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة واشنطن في أمريكا، إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا الخطيرة، مقارنة بأقرانهن في العمر من غير الحوامل.

وجاءت نتائج الدراسة من بيانات 240 امرأة حامل مصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 في ولاية واشنطن بين 1 مارس و30 يونيو 2020، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





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وقارن الباحثون، معدلات دخول المستشفى والوفيات لدى الحوامل المصابين بفيروس كورونا اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و39 عامًا، بالمعدلات ذاتها لدى أقرانهن في العمر من غير الحوامل.

وأظهرت النتائج، أن 24 من الحوامل، أو 10%، دخلن المستشفى على وجه التحديد بسبب أعراض فيروس كورونا، وهذا أعلى بنحو 3.5 مرة من معدلات دخول المستشفى بسبب الفيروس لدى غير الحوامل.

وأشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن الحوامل كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا بنحو 13 مرة مقارنة بغيرهن.

وقالت الدكتورة كريستينا آدمز والدورف طبيبة التوليد وأمراض النساء في كلية الطب بجامعة "واشنطن"، أنه يجب عدم استبعاد السيدات الحوامل من اختبارات لقاح كورونا التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.