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أخبار العالم

انفراجة.. لقاح جديد بـ فعالية 89% ضد فيروس كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 11:47 م
لقاح نوفافاكس
لقاح نوفافاكس
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شريف سيد
أعلنت شركة نوفافاكس، اليوم الخميس، فعالية لقاحها الجديد ضد فيروس كورونا المستجد "كفويد-19" بنسبة 89%، وذلك ضمن التجارب السريرية التي أجرتها في المملكة المتحدة. 

وقالت الشركة إنها حصلت على هذه النتائج من التجارب التي رصد 62 إصابة مؤكدة فقط من 15000 شخص تم تجربة اللقاح عليهم. 

واضافت الشركة أنه تم رصد 56 حالة في مجموعة الدواء الوهمي مقابل 6 حالات لوحظت في المجموعة التي تلقت اللقاح. وقالت إن ذلك أدى إلى فعالية لقاح تقدر بنحو 89.3٪. وفق ما نقلته شبكة :سي ان بي سي نيوز" الأمريكية. 

وذكر ستانلي إرك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن الشركة: "لديها القدرة على لعب دور مهم في حل أزمة الصحة العامة العالمية".

كما كشفت الشركة عن فعالية لقاحها ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا بنسبة 85.6%. 


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