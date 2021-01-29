ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة لبدء رحلة مونديال الأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:32 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عبدالله هشام
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي؛ متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على الظهور بصورة مشرفة، وتقديم عروض قوية خلال منافسات البطولة العالمية الكبيرة.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على آخر ترتيبات السفر وجاهزية الفريق، وأكد دعم الوزارة الكامل لبعثة الفريق في مهمتها، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لفريق الكرة، وأن يحقق نتائج قوية في البطولة.

ووجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس الاهلي الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، وأعرب عن تقديره الشديد للجهود التي يقوم بها من أجل دعم ومساندة الفرق الرياضية المصرية بشكل عام. 

ومعروف أن النادي الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يختتم تدريباته بالتتش قبل السفر للمشاركة في مونديال العالم

تدريبات خاصة لـ حراس مرمي الأهلي

الخطيب يعود من دبي ويحضر مران الأهلي الأخير قبل رحلة الدوحة

طائرة خاصة تنقل بعثة الأهلي إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية

بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور

للمشاركة في مونديال الأندية.. مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

احذر يا أهلي.. الدبابة أولونجا سلاح الدحيل الأخطر على مرمى الشناوي

بـمبلغ يفوق إمكانيات النادي.. إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ مسؤولي الزمالك بشأن التجديد لـ ساسي

عمل إرهابي.. إسرائيل تعلق على انفجار قرب سفارتها في الهند

زواج أم صداقة.. القصة الكاملة لأزمة منار حمزة مع ورثة شعبان عبد الرحيم بعد إعلان حقها فى فيلا شعبولا

الأمم المتحدة تدعم خطة مصر لتوزيع لقاحات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها