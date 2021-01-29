بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة لبدء رحلة مونديال الأندية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي؛ متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير المقبل.





ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.





وكان الأهلي قد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.





وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.





وأكد الدكتور أشرف صبحي، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على الظهور بصورة مشرفة، وتقديم عروض قوية خلال منافسات البطولة العالمية الكبيرة.





واطمأن وزير الشباب والرياضة على آخر ترتيبات السفر وجاهزية الفريق، وأكد دعم الوزارة الكامل لبعثة الفريق في مهمتها، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لفريق الكرة، وأن يحقق نتائج قوية في البطولة.





ووجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس الاهلي الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، وأعرب عن تقديره الشديد للجهود التي يقوم بها من أجل دعم ومساندة الفرق الرياضية المصرية بشكل عام.





ومعروف أن النادي الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.