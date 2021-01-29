بعثة الأهلي تسافر إلى قطر على أحدث طائرات مصر للطيران..شاهد

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة النادي الأهلي، على متن رحلة خاصة، متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات، بعثة الأهلى، علي متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 320‪0 لنقل بعثة النادي، وذلك من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وزينت مصر للطيران، جميع مقاعد الطائرة بشعار النادي الأهلى احتفالا بهذه المناسبة، حيث غادر علي متن رحلة خاصة علي أحدث طائرات الشركة من طراز A320Neo، حيث انهم يمثلون الكرة المصرية في هذه البطولة الأكبر دوليا لأندية كرة القدم حول العالم والتي يسعى خلالها فريق النادي الاهلي لتقديم إنجاز جديد يضاف لإنجازاته.





ويترأس بعثة الأهلي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، ويشارك الأهلي في المونديال بصفته بطل افريقيا، فيما يشارك الدحيل بصفته مستضيف البطولة.





وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد سلبية مسحة اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية خلال الساعات الماضية، قبل رحلة قطر.



