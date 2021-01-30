جامعة القاهرة فى اسبوع.. افتتاح الفرع الدولي نهاية 2021.. وتتصدر المؤسسات المصرية الأكثر نشرًا للبحوث العلمية وفقًا لقاعدة بيانات سكوبس

- جامعة القاهرة تقدم برامج مميزة لوظائف المستقبل تنافس مثيلاتها في جامعات من الصف الأول عالميا

- جامعة القاهرة حققت زيادة غير مسبوقة في البحوث المنشورة دوليًا بما يعادل 22% من إجمالي أبحاثها على مدار تاريخها





شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الاسبوع وجاءت كالاتى :





تسابق جامعة القاهرة، الزمن للانتهاء من إتمام انشاءات وتجهيزات جامعتها الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي تعد أول جامعة على مستوى العالم قائمة على نظام البرامج، خاصة التي تتماشى مع وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وفقًا لجامعات الجيل الرابع.





ورغم ظروف جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، فقد حققت جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية معدل إنجاز كبير على مستوى الإنشاءات والمباني بالجامعة الدولية، والتي تقام على نفس مستوى الجامعة الأم مع الاحتفاظ بروح الطراز المعماري وقبة الجامعة المميزة والساعة البارزة.





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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة الدولية، حلم كبير راود الجامعة لكنه أصبح الآن حقيقة ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من مرحلة المباني الخرسانية ونحن الآن في مرحلة التشطيبات والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهور استعدادًا للافتتاح الرسمي مع نهاية العام الجاري.





وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة تتضمن برامج حديثة ومميزة تضاهي برامج في جامعات العالم من الصف الأول، مشيرًا إلى أنه تم عقد اتفاقيات مزدوجة مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة بما يجعل برامج الجامعة طبقًا للمواصفات العالمية.





وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة الجديدة ستنطلق -ولأول مرة عالميا- بتوظيف مدخل تعليمي يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمى واستغلال المعرفة ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والاكاديميين والاداريين للمشاركة الايجابية فى بيئة عالمية تفاعلية لتقديم خدمة تعليمية تتيح للدارسين الانخراط الفاعل فى توظيف العلم ومعطياته للتصدى للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم الابتكار والابداع، والجودة، والتعاون، والثقة، والمساءلة، والمسئولية الاجتماعية، والتعلم المستمر، والمرونة وتمكين الشباب والتنمية المستدامة.









وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن البداية ستكون من خلال مجموعة برامج أكاديمية جديدة جاهزة للانطلاق والعمل فور الانتهاء من الإنشاء وتتضمن حوالى 30 برنامجا بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولي ومنظمات ومؤسسات دولية.





كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تصدر جامعة القاهرة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي لعام 2020 وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية سكوبس "SCOPUS"، لأكثر الدول والمؤسسات نشرًا للأبحاث العلمية الدولية في كافة التخصصات وذلك بمعامل تأثير استشهاد 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمي.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن قاعدة "سكوبس" رصدت نشر مصر 32 ألف بحث علمي دولي خلال عام 2020 بزيادة قدرها 25% حيث نشر الباحثون المصريون 25 ألف و725 بحث دولي في عام 2019، مشيرا إلى أن علماء وباحثين جامعة القاهرة نشروا 5 آلاف و602 بحث علمي دولي في كافة التخصصات وذات الاهتمام العالمي.





وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تسير بخطي ثابتة وفقًا للخطة الاستراتيجية للتحول نحو العالمية وذلك ليس على مستوي النشر العلمي الدولي فقط، وإنما من حيث جودة البحوث واهتمامها بالجانب التطبيقي بما يمثل اهتمام دولي وهو ما يساهم في زيادة معدلات الاستشهاد الدولي والاطلاع العالمي علي بحوث الجامعة المنشورة دوليًا.





وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالباحثين لزيادة معدلات النشر الدولي من خلال تقديم العديد من الحوافز وفتح مجالات جديدة، بالإضافة إلى المجلات العلمية الدولية باللغة الإنجليزية ما بين ورقية وإلكترونية وأهمها مجلتي JHASS للعلوم الإنسانية والاجتماعية، و JAR التي صنفت ضمن أفضل 5 مجلات في العالم في التخصصات البينية، وتحويل مجلات بعض الكليات إلى مجلات دولية، وإنشاء منصة للنشر الدولي لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس في المجلات والدوريات العالمية.





وأكد الدكتور الخشت، على أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة ساهمت في زيادة غير مسبوقة في معدل البحوث العلمية المنشورة دوليًا، حيث أنه تم نشر أكثر من 12 ألف بحث علمي خلال الـ 3 سنوات الماضية، بما يعادل 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة على مدار تاريخها.



