نشاط مكثف للبابا تواضروس في أسبوع.. شارك باحتفالات أعياد الشرطة.. واستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووفد بنك مصر

نشاط البابا في أسبوع

- الكنيسة توقع بروتوكول تعاون مع "روتاري" في مجال التعليم والصحة والبيئة

- البابا تواضروس يلتقى مع الشباب لمدة 99 دقيقة عبر وسائل التواصل الالكتروني

- البابا تواضروس يستقبل سفراء بلجيكا وبنجلاديش والفلبين بالمقر البابوي





نشاط مكثف شهدته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حيث التقى مع مجموعة من الأباء الأساقفة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمة إلى جانب عقده مجموعة من الاجتماعات واستقباله مجموعة من الدبلوماسيين، فضلا عن حرصه على لقاء مجموعة من شباب الكنيسة عبر وسائل التواصل الالكترونية.





استهل قداسة البابا تواضروس نشاطه خلال الأسبوع المنقضى بلقاء مع الأستاذ الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات في جامعات اللاهوت بالسويد وأستراليان وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية.









وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء السبت 23 يناير اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة وإعداد الميرون المقدس، كما سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.









وفي الرابع والعشرين من يناير، أصدرت الكنيسة بيانا للتهنئة بعيد الشرطة، مثمنة التضحيات التى يقدمها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على

أمن واستقرار الوطن وأنها ترفع الصلوات من أجل أن يحفظهم الله ويحفظ كل بلادنا والعالم أجمع من كل سوء.





وفي اليوم نفسه، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة، كما عقد قداسته لقاء مع الشباب عبر وسائل التواصل الالكتروني، أجاب خلاله على كافة الاستفسارات والاسئلة التى طروحها خلال اللقاء.





وشارك قداسة البابا تواضروس الثاني، في احتفالات عيد الشرطة التاسع والستون، التي أقيمت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة يوم 25 يناير الجاري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة، كما استقبل قداسته بالمقر البابوي بالقاهرة في اليوم نفسه نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.





وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري أصدرت الكنيسة مجموعة من القرارات بخصوص عودة صلوات القداسات بالكنائس، حيث تقرر عودة الصلوات طوال أيام الأسبوع بحضور شخص واحد في كل "دكة" بكنائس القاهرة والإسكندرية، مع استمرار تعليق كافة الأنشطة الخاصة بالتربية الكنسية.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة في اليوم نفسه الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث زارت المقر البابوي لتهنئة قداسته بالأعياد، كذلك استقبل أيضا كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر، وزوجته.، وذلك بهدف التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبي في مصر في شهر سبتمبر الماضي.





واستقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة السفير فرانسواه كورنيه سفير بلجيكا بمصر، حيث تأتي هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى كورنيه منصبه الجديد سفيرًا لبلجيكا بالقاهرة، واستقبل أيضا بالمقر البابوي السفير مونرال إسلام سفير دولة بنجلادش بالقاهرة، والسفير سيلبيكو كونفيدو سفير دولة الفلبين بالقاهرة





ولمناقشة أمور الخدمة والرعاية استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشنن، كما عقد قداسته اجتماعًا اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة مع خدام سكرتارية قداسته لخدمة الرعاية الاجتماعية، كما بحث معهم أثناء اللقاء أنشطة خدمة الرعاية وتنميتها في كل الإيبارشيات، كما ناقش خطة الخدمة وكيفية نشر برامجها بكافة الوسائل لتحقيق الاستفادة للجميع.





كما وقعت الكنيسة في السابع والعشرين من الشهر الجاري بروتوكول تعاون تنموى فى مجالات التعليم والصحة والبيئة، بين الكنيسة القبطية ونادي روتاري مصر، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.





مثل الكنيسة القبطية في توقيع البروتوكول، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وعنها نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمدير التنفيذى واللجنة التنفيذية التنموية للأسقفية، بينما مثل نادي الروتاري السيد أسامة الأحمر محافظ الروتاري بمصر ومعه مديرى التعليم واللجنة التنموية بالروتاري.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدًا من بنك مصر، للتناقش حول بحث مشروع التحول الرقمي والشمول المالي.





ضم الوفد السيد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والسيد إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والمناطق والمدفوعات الالكترونية ببنك مصر، والسيدة هبة عزيز نائب أول مدير عام إدارة التحالفات الاستراتيجية ببنك مصر.





كما حضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي، والسيدة بربارة سليمان مدير مكتب قداسة البابا للعلاقات والمشروعات.



