أمريكا تشن هجوما على الصين بسبب منشأ فيروس كورونا.. تفاصيل

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل قيام منظمة الصحة العالمية ببدء تحقيقات ميدانية حول منشأ فيروس كورونا في ووهان.





والتقى خبراء من منظمة الصحة العالمية بمسؤولين صينيين، الجمعة ، قبيل أولى الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق في ووهان ، في إطار التحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد ، والتي ستشمل سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدرا للوباء.





ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر؛ بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس.





وسيزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملين في خدمة الطوارئ إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفا حينها ليفتك لاحقا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.





وأفادت منظمة الصحة العالمية في تغريدة في وقت متأخر أمس الخميس أن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان"، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.





ويعتقد أن سوق هوانان الذي لا يزال مقفلا كان أول موقع تكتشف فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد. أما معهد ووهان لعلم الفيروسات، فيضم منشأة لاختبار الفيروسات شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارا على نظرية أنه كان مصدر الفيروس.





لكن لا يزال جدول أعمال الفريق المحدد غير واضح.





وتعد التغريدات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والخبراء التابعين لها المصدر الأساسي للمعلومات.





وتعطّل عمل الفريق الذي يواجه ضغوطا سياسية كبيرة جرّاء رفض الصين السماح له بالقيام بالزيارة قبل منتصف ييناير بينما طالبت واشنطن بتحقيق "فعّال وواضح".









وحذّرت الصين الولايات المتحدة من أي "تدخل سياسي" في التحقيق الذي تصر منظمة الصحة العالمية على أنه سيقتصر على كشف الكيفية التي وصل الفيروس من خلالها إلى البشر من الناحية العلمية.





وتعمل بكين جاهدة للفت الانتباه إلى كيفية استجابتها للفيروس وتعافيها من الأزمة بعيدا عن النقاش بشأن الجهة المسؤولة عن تفشي الفيروس.



