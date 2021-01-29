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رياضة

القسم الثاني.. بورتو في الصدارة والترسانة وصيفا .. ورضا عبدالعال يؤزم موقف طنطا

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:43 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتي شهدت فوز الترسانة علي منافسه النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ونجح الترسانة بقياده علاء نوح في الدخول مرة أخري في المنافسه علي الصعود للدورى الممتاز بعد سلسه من النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في بداية الموسم حيث تعادل في 4 مباريات وخسر لقاءين.

كما سقط فريق بورتو السويس في فخ التعادل امام فريق كوكاكولا بنتيجة هدف لكل منهما إلا أنه حافظ علي صدارة المجموعة.

ويواصل فريق طنطا عروضه ونتائجه السلبية تحت قيادة رضا عبدالعال بخسارة جديد أمام فريق النجوم بهدف دون رد ليتأزم موقف الفريق في جدول المسابقة محتلا المركز الأخير برصيد 7 نقاط حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 مباريات .

وجاءت نتائج الجولة كالتالي :

القناة 0-0 السكة الحديد

النصر 1-2 الترسانة

سرس الليان 1 -0 بتروجيت

الزرقا 0-0 المريخ

جمهورية شبين 2 -1 السويس

الداخلية 1-1 زد

بورتو السويس 1-1 كوكاكولا

النجوم 1-0 طنطا

جدول الترتيب

1- بورتو السويس : 23 نقطة

2- الترسانة : 19 نقطة

3- الداخليه : 18

4- منتخب السويس : 17

5- زد اف سي : 15

6- سرس الليان : 15

7- القناة : 14

8- المريخ : 14

9- كوكاكولا : 14

10- بتروجيت : 13

11- السكه الحديد : 12

12- جمهوريه شبين : 12

13- الزرقا : 12

14- النجوم : 11

15- النصر : 9

16- طنطا : 7
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