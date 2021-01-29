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توك شو

حاسس بحاجة غريبة.. حمو بيكا: مش مرتاح بعد مقلب رامز جلال

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:00 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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قسم التوك شو
انتاب مطرب المهرجانات حمو بيكا حالة من الارتباك وشعور مريب، أثناء حواره مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "mbc مصر"، قائلا: "مش عارف مالي، حاسس بحاجة غريبة".

وقال "حمو بيكا" خلال لقائه : "الموضوع ده حصل معايا في برنامج قبل كده، لما دخلت لقيت ناس لابسه اسود وبتصوت، وانا متكتف ومش عارف اعمل حاجة؛ لاني مش عارف هما بيصوتوا ليه، وتفاجأت في الاخر إنه برنامج مقالب لرامز جلال".

وسألت الإعلامية ياسمين عز، حمو بيكا، عن سبب الكلمات والجمل التي يصعب عليه نطقها، مثل: "باتون ساليه، سيشوار، اكستنشن"، خاصة عندما تحدث مع رامز جلال ونطق "اسمع عا رامز"، فرد قائلا: "مش عارف، هي اللي بتيجي كده بسبب خوفي من رامز والكهرباء والمياه".


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