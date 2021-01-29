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اقتصاد

ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:30 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيها بارتفاع جنيه واحد ، وسجل الذهب عيار 21 نحو 816 جنيها.

أسعار الذهب في مصر 
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 929 إلى 931 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 816 جنيها.

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ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6520 جنيها، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1858 دولارا بحسب آخر تحديث.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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